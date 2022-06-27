Удар по украинскому Кременчугу: страшные кадры с места события

В результате удара погибли 2 человека и травмированы 20 человек, однако информация еще уточняется. Жертв этого страшного теракта может быть больше.

Армия россии* снова обстреляла гражданскую инфраструктуру Украины ракетами. 27 июня оккупанты попали по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг, Полтавская область. В нем на момент атаки находилось более 1000 гражданских. Сейчас на месте работают более сотни пожарных, которые пытаются погасить пламя, а также больше 20 единиц техники.

В сети появились жуткие кадры с места события:

Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.

Также появились фотографии, которые показывают, как выглядел торговый центр до ракетного удара, и демонстрируют, что от него осталось после.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!