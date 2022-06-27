Удар по украинскому Кременчугу: страшные кадры с места события

18:28, Вчера
Новости СНГ, Происшествия
Ракетная атака по Кременчугу фото
Фото: ГСЧС Украины

В результате удара погибли 2 человека и травмированы 20 человек, однако информация еще уточняется. Жертв этого страшного теракта может быть больше.

Армия россии* снова обстреляла гражданскую инфраструктуру Украины ракетами. 27 июня оккупанты попали по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг, Полтавская область. В нем на момент атаки находилось более 1000 гражданских. Сейчас на месте работают более сотни пожарных, которые пытаются погасить пламя, а также больше 20 единиц техники.

В сети появились жуткие кадры с места события:

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

 

Ракетная атака по Кременчугу фото

ГСЧС Украины

Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит. 

Также появились фотографии, которые показывают, как выглядел торговый центр до ракетного удара, и демонстрируют, что от него осталось после.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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