Удар по украинскому Кременчугу: страшные кадры с места события

Армия россии* снова обстреляла гражданскую инфраструктуру Украины ракетами. 27 июня оккупанты попали по торговому центру «Амстор» в городе Кременчуг, Полтавская область. В нем на момент атаки находилось более 1000 гражданских. Сейчас на месте работают более сотни пожарных, которые пытаются погасить пламя, а также больше 20 единиц техники.
В сети появились жуткие кадры с места события:
Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.
Также появились фотографии, которые показывают, как выглядел торговый центр до ракетного удара, и демонстрируют, что от него осталось после.
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