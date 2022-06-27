Удар по Кременчугу: новые жуткие подробности

Согласно сообщению Воздушного командования ВСУ, самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области рф.

Сегодня, 27 июня, россия* нанесла ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг, Полтавская область Украины. В результате происшествия, согласно последним данным, более десяти человек погибли и более 40 получили ранения. Потери среди гражданских уточняются. И вот стало известно, что ракеты были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Курской области россии.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

«В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3», — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Зеленский написал на официальной странице: «Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов».

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что появились жуткие фотографии с места событий. На них можно увидеть работу пожарных, которые тушат огонь. Кроме того, на телеграм-канале NEXTA Live появилось видео от местной жительницы, которая рассказала о том, что происходит.