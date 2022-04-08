В Офисе президента Украины озвучили вероятность временного перемирия с рф

В Украине считают, что «какое-либо временное перемирие с россией* – это отложенная война в будущем».

По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, руководство россии* видит, что их войска терпят в Украине поражение.

Об этом заявил Подоляк в эфире информационного телемарафона.

«Любое временное перемирие с москвой – отложенная война в будущем, через 2-5 лет. Это «Минск-3» например. Россия – это страна, которая продает только экспансию, только войну с соседями, поэтому всегда есть большой риск. Нам это не нужно, нам необходимы гарантии», — сказал он.

Подоляк отметил, что постоянно ведутся переговоры о гуманитарном прекращении огня, но российская сторона постоянно срывает договоренности. он добавил, что «российские войска воюют только с гражданским населением, потому что не умеют воевать с войсками».

Подоляк отметил, что у Украины есть план, которого она намерена придерживаться. По его словам, россия потеряла преимущества на всех фронтах. Однако, россия все еще думает, что может улучшить свое положение битвой за Донбасс.

Ранее Курсор писал, что россия угрожала дипломатам в ООН перед голосованием кастательно исключения россии из Совета по правам человека.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.

Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!