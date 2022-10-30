В ООН заявили, что больше не могут слушать фантазии российской пропаганды об Украине

Дипломат прокомментировал вопрос «боевых комаров» в Украине и поинтересовался, как насекомые будут отличать россиян от украинцев.

Представитель Албании в Совбезе ООН Ферит Ходжа жестко высказался о нарративах, которые распространяют российские дипломаты.

28 октября, в пятницу, *рф созвала очередное заседание Совбеза ООН, где обвинила Украину в подготовке к применению биологического оружия. В ходе своего выступления российский дипломат Василий Небензя обратился к коллегам и сказал, что США с помощью некоего дрона может переносить «зараженных опасным вирусом комаров». По его словам, эту технологию могут применить в Украине.

Эти тезисы не обделил вниманием представитель Албании в Совбезе ООН Ферит Ходжа. Он тоже выступил и прямо сказал, что запутался, четвертое или пятое заседание созывает российская делегация по поводу «биолабораторий» и «боевых комаров» в Украине.

«Совету безопасности больше нечем заниматься? Мы на протяжении долгого времени слушаем заявления рф, но в очередной раз сегодня было подтверждено, что не существует никаких доказательств и подкреплений этим заявлениям россии не существует. Мы не можем подыгрывать этой пропаганде лишь потому, что рф предпочитает выступать, упиваясь своими речами, и искажает реальность. На наш взгляд, нет никакого нарушения со стороны Украины или США. Мы сегодня снова выслушали многочисленные обвинения, в частности о разных патогенах и комарах. Интересно, а как эти комары отличали бы россиян от украинцев?», — заявил Ходжа.

Ранее мы рассказывали, что в НАТО срочно обратились к путину с новым призывом.

Также «Курсор» сообщал о том, что Авигдора Либермана включили в украинскую базу «Миротворец».

Помимо этого, посол Украины заявил, что Киев просит США усилить давление на Израиль.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!