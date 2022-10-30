«Агент влияния россии»: Авигдора Либермана включили в украинскую базу «Миротворец»

Глава НДИ Авигдор Либерман оказался в украинской базе Центра «Миротворец», куда помещают лиц, которые, по мнению авторов материала, участвуют в агрессии против Украины.
Об этом сказано на сайте «Миротворца».
Политика обвинили в том, что он:
- Агент влияния *россии.
- Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины во время российско-украинской войны, которая началась 24 февраля.
- Манипулировал общественно значимой информацией в пользу российско-фашистского агрессора.
В частности, авторы материала вспомнили о том, что Либерман препятствовал развертыванию госпиталя в Украине, комментировал ужасы в Буче, а также о других событиях.
Центр «Миротворец» обратился к правоохранительным органам с призывом рассмотреть эту публикацию как заявление о совершении Либерманом осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
Ранее мы рассказывали, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал Авигдора Либермана за то, что он назвал «нейтралитетом» в отношении войны между россией и Украиной. Посла возмутило то, что министр финансов прямо не осудил действия путина.
Также «Курсор» сообщал о том, что россия обвинила Украину в использовании «зернового коридора» для атаки на военно-морскую базу в Севастополе.
Помимо этого, в рф официально извинились за антисемитские высказывания высокопоставленного чиновника.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!