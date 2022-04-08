В Пентагоне дали оценку дальнейшим планам путина

На Западе считают, что президент россии* владимир путин очень сильно ошибся, надеясь быстро захватить Киев и всю Украину.

Российский президент владимир путин, «вероятно, отказался» от попытки захватить Киев, так как армия российские военные передислоцировались на восток и юг Украины и пытаются полностью захватить Донбасс.

Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам, сообщает Defence News.

«путин дейсительно считал, что думал, что может очень быстро захватить Украину, Киев. Но он ошибался», — заявил Остин.

По словам Остина, он думает, что российский президент «вероятно, отказался от своих усилий захватить Киев». Также он добавил, что основные бои теперь развернутся на юге и востоке Украины.

Остин отметил, что Пентагон продолжит оказывать помощь Украине и предоставлять вооружение.

На Западе не раз звучали заявления, что россия может повторно атаковать Киев, когда ее войска выполнят поставленные задачи на Донбассе.

Ранее Курсор писал, что российские оккупанты ударили ракетой по украинскому Краматорску. Из города Краматорск проходит эвакуация мирных жителей. Однако российские оккупанты решились на очередное военное преступление и обстреляли железнодорожный вокзал города.

Ранее наш сайт писал, что Зеленский рассказал, почему россия не использует ядерное оружие.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что певица Шер обвинила путина в голоде 500 миллионов человек.

Еще напомним, что Зеленский пообещал бороться за все города, которые сегодня контролирует рф.