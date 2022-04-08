Зеленский рассказал, почему россия не использует ядерное оружие

Россия уже несколько раз заявляла, что применить ядерное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что россия* решится применить ядерное оружие.

Об этом украинский лидер сказал в интервью индийскому телеканалу Republic Media Network.

«Использование любого оружия, и ядерное — не исключение, будет не потому что кто-то вступится за Украину, не потому, что нас взяли бы в НАТО, не потому, что какая-то страна передаст нам самолеты или танки. Россия может использовать ядерное оружие только тогда, когда будет чувствовать превосходство», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, речь идет именно о превосходстве, а не ситуации, когда агрессора загонят в угол. Кроме этого, в настоящий момент рано говорить, что россия уже находится в таком положении.

Зеленский также считает, что, если российский режим применит ядерное оружия, то они потеряют все.

Стоит отметить, что «ядерные» угрозы со стороны россии стали звучать чаще после значительных провалов российских военных в боевых действиях против Украины.

В конце марта пресс-секретарь президента рф дмитрий песков сказал, что концепции нацбезопасности россии допускает применение ядерного оружия в том случае, если государство окажется под угрозой существования.

Через несколько дней российский дипломат в ООН публично сказал, что россия готова применить оружие массового поражения, если ее «спровоцирует Альянс».

Ранее Курсор писал, что россия угрожала дипломатам в ООН перед голосованием кастательно исключения россии из Совета по правам человека.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.

Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!