В Пентагоне оценили успехи украинских войск

Американский журналист раскрыл подробности закрытого брифинга Министерства обороны США и заявил, что в Пентагоне считают, что Украина успешно атакует российские командные пункты при помощи HIMARS.

Украинские военные успешно используют американские РСЗО HIMARS и другое оружие для атаки на российские командные пункты и ослабления их возможностей на поле боя. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил журналист Foreign Policy Джек Деч, комментируя результаты закрытого брифинга Министерства обороны США.

Он процитировал слова высокопоставленного представителя Пентагона о том, что Украина «очень затруднила» проведение россией* операций на острове Змеиный в Черном море, используя ракеты Harpoon для атаки кораблей пополнения запасов.

Кроме того, по словам представителя Пентагона, Украина успешно атакует российские командные пункты с помощью систем залпового огня HIMARS, предоставленных американцами.