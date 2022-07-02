В Пентагоне оценили успехи украинских войск

Украинские военные успешно используют американские РСЗО HIMARS и другое оружие для атаки на российские командные пункты и ослабления их возможностей на поле боя. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщил журналист Foreign Policy Джек Деч, комментируя результаты закрытого брифинга Министерства обороны США.
Он процитировал слова высокопоставленного представителя Пентагона о том, что Украина «очень затруднила» проведение россией* операций на острове Змеиный в Черном море, используя ракеты Harpoon для атаки кораблей пополнения запасов.
Кроме того, по словам представителя Пентагона, Украина успешно атакует российские командные пункты с помощью систем залпового огня HIMARS, предоставленных американцами.
Ранее наш сайт сообщал, что в захваченных рф городах Украины нарастает партизанское движение, россияне боятся за свои жизни. В захваченных украинских городах люди перестали ходить на митинги и открыто протестовать против беспредела россиян, вместо этого их решили уничтожать тихо.
Кроме того, редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, какой следующий крупный город Украины может стать мишенью российских захватчиков. Учитывая баланс сил на 1 июля, российские оккупанты едва ли могут проводить серьезное наступление в направлении города Запорожье. Однако, если у россиян получится захватить Донбасс, то уже после него они могут попробовать двинуться в сторону следующего областного центра.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!