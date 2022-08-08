На пляже в Тверии произошла перестрелка: пострадали два человека

Двое молодых людей с ранениями, полученными в результате перестрелки на пляже Намос, госпитализированы в больницу «Фурия».

В воскресенье вечером, 7 августа, в районе пляжа Намос в Тверии в результате перестрелки пострадали двое молодых людей в возрасте от 20 лет. Их доставили в медицинское учреждение с ранениями.

Об этом сообщает издание News.walla.

Пострадавшие были обнаружены в автомобиле случайным прохожим, который вызвал на место инцидента бригаду «скорой» помощи (МАДА). Парамедики оказали мужчинам помощь и госпитализировали их в городское медицинское учреждение «Фурия» в тяжелом состоянии.

На месте также работают сотрудники полиции. По предварительным данным, это могли быть криминальные разборки. Подозреваемых ищут.

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