На 4 шоссе произошла перестрелка между водителями

За последние сутки в Израиле зафиксирован всплеск криминального насилия. В районе перестрелки сейчас наблюдаются серьезные автомобильные заторы.

2 июля произошла перестрелка на 4 шоссе. В результате конфликта между водителями началась стрельба, из-за которого 35-летний житель Фурейдиса получил ранение средней степени тяжести.

На место приехала машина парамедиков МАДА. Раненого пришлось доставить в больницу «Гилель Яффе» в Хадере. Полиция занимается расследованием этого дела.

Сообщается, что на четвертом шоссе в этом районе наблюдаются сильные заторы.

Ранее наш сайт сообщал, что 19-летний житель Холона обвиняется в нападении. Прокуратура подала обвинительное заключение против 19-летнего молодого человека из Холона. Следствие пришло к выводу, что он напал с ножом на свою бывшую подругу и ее нового друга. Последний находится в медикаментозной коме. Ему пришлось сделать срочную операцию.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что палестинские арабы забросали коктейлями Молотова территорию Бейт-Эля, ЦАХАЛ открыл огонь.

Еще напомним, что арабские террористы обстреляли еврейские дома в Кирьят-Арбе. Председатель совета Кирьят-Арба Хеврон Элияху Либман обратился к командирам ЦАХАЛа и полиции и потребовал, чтобы они арестовали террористическую ячейку, совершившую стрельбу.