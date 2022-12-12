В подмосковной Балашихе вспыхнул крупный торговый центр

В российской федерации* очередной пожар в торговом центре. Сегодня утром, 12 декабря, вспыхнул ТЦ «Стройпарк», расположенный в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщают росСМИ.

В пожарной службе заявили, что возгорание началось на открытой площадке, горели строительные материалы, а потом огонь перешел на первый этаж здания. Предварительной причиной пожара называют короткое замыкание, которое произошло из-за дождя.

Огонь охватил уже почти 10 тысяч квадратных метров. К тушению пожара привлекли 45 спасателей и 14 единиц техники. Ему присвоили третий ранг сложности. Эвакуация работников торгового центра продолжается.

В результате ЧП пострадал один из охранников, он получил ожоги верхних дыхательных путей в результате отравления продуктами горения. О других пострадавших пока не сообщается.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма, а огонь прорывается из паркинга.

«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад в москве произошел пожар в торговом центре «МегаХимки». В МЧС отметили, что причиной традиционно стало нарушение пожарной безопасности, а также неисправное оборудование.

Еще мы писали, что в субботу утром, 10 декабря, в центре москвы произошло возгорание в старинной усадьбе Лопухиных конца XVII века, которая расположена в Малом Знаменском переулке.

Напомним, в столице российской федерации, 2 декабря, вспыхнул пожар на микояновском мясокомбинате. В здании загорелась крыша.