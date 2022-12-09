Пожар, полностью уничтоживший здание торгового центра «МегаХимки» в москве*, возник из-за неисправности оборудования.
Такую информацию сообщили в российском МЧС.
По их мнению, причиной пожара традиционно стали нарушения пожарной безопасности, а также неисправное оборудование.
Ранее Курсор сообщал о масштабном пожаре в москве: полностью сгорел торговый центр. В крупном московском ТЦ «МегаХимки» ночью случились взрывы, все здание охватил пожар, в результате которого обрушилась кровля.
Еще мы писали, что в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.
Напомним, в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Также наш сайт писал о взрывах на российских аэродромах: каким может быть ответ москвы. На этой неделе на российских аэродромах под Самарой и в Курской области произошли взрывы.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!