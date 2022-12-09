Пожар, полностью уничтоживший здание торгового центра «МегаХимки» в москве*, возник из-за неисправности оборудования.

Такую информацию сообщили в российском МЧС.

По их мнению, причиной пожара традиционно стали нарушения пожарной безопасности, а также неисправное оборудование.

Ранее Курсор сообщал о масштабном пожаре в москве: полностью сгорел торговый центр. В крупном московском ТЦ «МегаХимки» ночью случились взрывы, все здание охватил пожар, в результате которого обрушилась кровля.

Еще мы писали, что в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Также наш сайт писал о взрывах на российских аэродромах: каким может быть ответ москвы. На этой неделе на российских аэродромах под Самарой и в Курской области произошли взрывы.