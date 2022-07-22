В Приднестровье заявили о планах присоединения к рф

Ранее россия пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове, однако не имела военного потенциала, чтобы высадиться в Приднестровье.

Власти непризнанного Приднестровского региона добиваются независимости и хотят войти в состав россии*. Об этом заявил «министр иностранных дел республики» Виталий Игнатьев.

«Приднестровский вектор оставался неизменным на протяжении всех лет существования республики, что отражено в результатах референдума 17 сентября 2006 года, где было четко сказано: независимость, а затем свободное присоединение к российской Федерации. Независимость страны является абсолютным приоритетом», — подчеркнул он.

Игнатьев добавил, что руководство непризнанной республики не будет принимать решения «в ущерб полумиллиону жителей страны».

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!