В Разведке Украины оценили риск ядерного удара рф и вспомнили об Израиле

Буданов прокомментировал сотрудничество *россии с Ираном, определенное оружие от Израиля и то, способна ли рф нанести ядерный удар.

Об этом сообщил в интервью YouTube-каналу «Орестократия».

Сперва у руководителя главного управления разведки МО Украины спросили о том, какую партия дронов россия может получить от Ирана. По словам Буданова, размер первой партии беспилотников составил 1750 штук, после чего последовали новые заказы.

Однако, армия рф не получит их сразу, учитывая скорость производства и доставку. Чиновник добавил, что примерно 70% дронов украинским защитникам удаётся сбивать. Также он рассказал, удастся ли повысить процент их уничтожения, если Израиль передаст Украины так называемые винтовки для сбивания дронов.

«К сожалению, это никак не повлияет на ситуацию и винтовками здесь вопрос не решишь – нужны серьезные системы ПВО», – сказал Буданов.

Помимо этого, руководитель главного управления разведки МО Украины прокомментировал проведение рф ядерных ученый, подготовке якобы испытаний ядерного оружия в Баренцевом море. По его словам, кульминация «тренировок» стратегических ядерных сил россии намечается сразу после того, как завершится активная фаза учений НАТО. Это делается для того, чтобы показать, что «мы можем больше».

Также у чиновника спросили, готов ли путин к использованию ядерного оружия в Украине, даже если это будет тактическая боеголовка. По мнению Буданова, кремль не пойдет на этот шаг.

«Могу объяснить очень просто. Они столько времени говорят об этом, вспомните. Уже середина октября, но они еще в сентябре пригрозили, что «мы уже будем сейчас стрелять». Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это в принципе не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, но это только ускорит распад рф, и они это отлично знают и понимают. Они все не так уж глупы, как бы нам ни хотелось», – добавил он.

Также «Курсор» сообщал о том, что в украинской разведке рассказали, сколько еще будет длиться война с рф.

Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!