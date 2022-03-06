В сети показали, как ВСУ охраняют синагогу в Украине

Вооруженные силы Украины ведут охрану не только стратегических объектов, но и культурных, религиозных. Примечательно, что большое количество синагог в Украине превратились в настоящие убежища для евреев и украинцев.

В сети появилось видео, на котором видно, как украинская армия охраняет одну из синагог Украины.

Ролик показали на телеграм-канале Люди в черном.

«Судя по кроватям, помещение синагоги используется для ночлега. Скорее всего, речь идет об охране объекта», — написали администраторы канала. Ознакомиться с видео можно ниже:

Ранее редакция нашего портала писала, что в Израиле сообщили, что после вторжения России в страну прибыли 1408 украинцев.

Кроме того, наш сайт сообщал, что Израиль выделит еще 10 миллионов шекелей в помощь украинским евреям.

Также Курсор писал, что в Бруклине на еврея напали с металлической тростью.

Моти Кахана помогает спасти 200 еврейских сирот из Украины.

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