В рф «Азов» признали террористической организацией

Верховный суд россии* признал «Азов» террористической организацией. Об этом сообщили российские СМИ.
Россияне ввели уголовное наказание за участие в «Азове»: организаторам грозит до пожизненного заключения, а рядовым участникам — до 20 лет тюрьмы и конфискация имущества организации или ее филиалов.
Это еще больше осложнит обмен украинских военнопленных из полка «Азов».
При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из такой организации.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, сколько Украина тратит на армию. Украинский депутат заявил, что украинское правительство тратит на сектор обороны около 15% от ВВП. Интересно, что в мирное время Украина тратила на армию как минимум в 2 раза меньше.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!