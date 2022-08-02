В рф «Азов» признали террористической организацией

Это решение повлияет на обмен украинских военнопленных. Страна-агрессор может приговорить украинских бойцов к пожизненному заключению без права на помилование или обмен.

Верховный суд россии* признал «Азов» террористической организацией. Об этом сообщили российские СМИ.

Россияне ввели уголовное наказание за участие в «Азове»: организаторам грозит до пожизненного заключения, а рядовым участникам — до 20 лет тюрьмы и конфискация имущества организации или ее филиалов.

Это еще больше осложнит обмен украинских военнопленных из полка «Азов».

При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из такой организации.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.