В сети показали летчика с упавшего в россии Су-34

В результате падения истребителя на многоэтажный дом в городе ейск в краснодарском крае погибли как минимум трое людей.

В сети опубликовано видео с места падения истребителя Су-34 на многоэтажный дом городе ейск (краснодарский край российской федерации*).

На кадрах также слышен разговор прохожих с пилотом упавшего самолета. На вопрос, сбили ли самолет, он ответил: «Нет».

Как сообщал Курсор, количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 на многоэтажный дом в городе ейск (краснодарский край российской федерации) возросло до трех человек.

Согласно сообщениям российских СМИ, общее число пострадавших увеличилось до 19 человек. Семь взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения.

«Из-за сильного пожара над городом поднимается дым», «Местные жители сообщают о том, что горят минимум четыре этажа», «В результате пожара повреждено 15 квартир. Пожарные пока не могут локализовать возгорание», — пишут в российских соцсетях.

Тем временем министерство обороны рф выступило с официальным заявлением по поводу трагедии в ейске. В ведомстве утверждают, что во время набора высоты якобы для «учебно-тренировочного полета» с военного аэродрома южного военного округа разбился Су-34. Летчики катапультировались и утверждают, что причиной крушения стало якобы возгорание одного из двигателей при взлете.

Также Курсор информировал о том, что на Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, в результате чего обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом на его железнодорожной части.

От взрыва на мосту пострадали автомобильные полотна и прилегающие конструкции. Некоторые участки обрушились в море.

В результате сильного пожара цистерн, загоревшихся от первого взрыва, пострадали железнодорожные пути.

Ранее Курсор писал о том, что на Крымском мосту начались ремонтные работы. Об этом стало известно из новых спутниковых снимков, сделанных 13 октября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.