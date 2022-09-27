В рф мобилизовали хирурга-онколога, который лечил российских военных

В россии решили отправить на фронт рядовым хирурга-онколога и друга военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца.

Мужчину мобилизовали несмотря на то, что он старше 35 лет и не служил в армии *россии.

Об этом сообщает SVTV.

Он работал хирургом-онкологом и делал бесплатные операции для российских военных в своей частной клинике. По словам его супруги, в пятницу ему принесли повестку, и в понедельник как добропорядочный гражданин пошёл в военкомат».

В итоге его признали годным и отправили в 27 мотострелковую дивизию рядовым. Военкомат и военная прокуратура проигнорировали возмущенные заявления его супруги.

Ранее мы рассказывали, что росСМИ озвучили результаты «референдумов» на захваченных территориях Украины.

Также «Курсор» сообщал о том, что расстрелявший военкома россиянин рассказал о мотивах своего поступка.

Помимо этого, россияне начали ломать себе ноги, чтобы не воевать против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!