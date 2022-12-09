Масштабный пожар в москве: полностью сгорел торговый центр

В крупном московском ТЦ «МегаХимки» ночью случились взрывы, все здание охватил пожар, в результате которого обрушилась кровля.

Ночью на пятницу в Москве загорелся торговый центр «МегаХимки», который находится на Ленинградском шоссе.

По информации СМИ пожар начался с возгорания кровли. После этого последовали взрывы в самом здании.

Спасатели МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 7 тысяч кв. м, ему присвоили вначале четвертую (из пяти), а позже высшую категорию сложности.

Взрывы обрушили перекрытия. По предварительным данным пострадавших нет.

Днем ранее Курсор сообщал, что в одном из российских городов взорвался газ в ТЦ, есть пострадавшие.

Еще мы писали, что в омске (российская федерация) загорелся торговый центр «Триумф». Площадь возгорания составила более 1,3 тысячи квадратных метров.

Напомним, в российской федерации в поселке тымовском на сахалине произошел взрыв в одном из многоэтажных домов. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Также наш сайт писал о взрывах на российских аэродромах: каким может быть ответ москвы.