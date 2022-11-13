Легендарная Чернобаевка: украинские военные показали, как сейчас выглядит аэропорт с разрушенной техникой рф

Аэропорт под Херсоном был крайне важен для рф, на нем постоянно находились многочисленные силы ввс, методично бомбившие южные территории Украины.

Аэропорт Чернобаевка под Херсоном стал героем многочисленных мемов. Военные украинской армии более 20 раз уничтожали на нем военную технику рф* во время оккупации поселка.

Как сейчас выглядит разгромленная российская военная база, где был полностью уничтожен штаб 20-й мотострелковой дивизии вс рф вместе с комдивом, показали украинские солдаты.

Кроме того, на освобожденном аэродроме украинцы неожиданно обнаружили брошенный оккупантами Ми-8.

Ранее Курсор писал, что потеря Херсона внесла раскол в кремлевские кулуары. «Беспрецедентные» разногласия между президентом путиным и фракцией «ястребов» обострились после разрушительного поражения армии рф и сдачи ключевой позиции для оккупантов — Херсона.

Как сообщала редакция, кремль рассыпался новыми угрозами в адрес Украины на фоне побега из Херсона. Так, заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев заявил, что россия «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения».

Наш сайт уже писал, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!