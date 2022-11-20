У Зеленского назвали три шага, которые могут привести к диалогу с рф

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города и предпринимает попытки наступления на востоке страны. В связи с этим, глава государства Владимир Зеленский не видит причин для вступления переговоров с агрессором. Но если рф выполнит три условия, то появится вероятность решения конфликта дипломатическим путем.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, россия может начать переговоры с украинской стороной, если прекратит ракетный террор по суверенному государству, выведет оккупационные войска со всей территории Украины, включая Донбасс и аннексированный Крым, а также вернется к международному праву, где прописаны границы стран.

Если эти шаги будут реализованы, то Киев будет видеть смысл в проведении переговоров с агрессором, которые позволят завершить военный конфликт.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать украинские города, целясь как в объекты критической инфраструктуры, так и жилищный сектор. И все это делается от бессилия, поскольку агрессор проигрывает на поле боя.

Еще мы писали, что сейчас кремль пытается затормозить ведение войны, потому что у него есть всего два ресурса: неподготовленные мобилизованные солдаты и поддержка Ирана.

Напомним, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали большой успех на юге страны, освободив от оккупации Херсон. Но аналитики считают, что за провалы на этом направлении российская армия попытается отомстить на Донбассе.