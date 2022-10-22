В рф среди населения растет недовольство военным руководством, — Генштаб ВС

Российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников.

Со стороны гражданского населения россии растет уровень недовольства действиями военного руководства, в частности, из-за мобилизации.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Растет уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения российской федерации. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения», — отмечают в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что наряду с поиском оружия, российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников.

«По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков», — говорится в сообщении.

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