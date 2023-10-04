Китай пользуется социальным рейтингом, чтобы наказывать или поощрять население, на что влияет определенный показатель.

В *россии разрабатывают систему социального рейтинга, который ныне действует в Китае.

Об этом сообщает «УНИАН».

Разработкой проекта занимается "Российский государственный социальный университет". С помощью системы хотят отслеживать и учитывать все социальные активности: государственные награды, кредитная история, посты в социальных сетях, гражданская позиция, занятия спортом, наличие судимости и детей, образование и многое другое.

На основе собранной информации гражданам будут присваивать «рейтинг» – два двузначных числа, определяющих их социальные статус и уровень. Авторы проекта предлагают связать скоринг-код со СНИЛСом, ИННом, паспортом и телефоном. Саму инициативу представили еще около года назад.

Китай пользуется системой социального рейтинга, чтобы наказывать или поощрять население, на что влияет непосредственно показатель. К примеру, человек, имеющий высокий рейтинг, имеет бонусы в виде доступа к лучшим университетам, работе, услугам и так далее.

На сайте университета пишут, что социальный статус скоринг-код является метрикой накопленных качеств и особенностей человека. Она отражает его совокупный опыт, образование, возраст, заболевания, заслуги, социальные особенности, награды, потребности, подтвержденные права и прочие нюансы, в совокупности характеризующих его значимость в социальном плане и градус социального внимания.

Ранее появилась информация, что российские элиты хотят обменять войну с Украиной на конфликт с Китаем.

Также «Курсор» сообщал, что Китай скрывает гибель 55 подводников на атомной лодке, попавшей в ловушку.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!