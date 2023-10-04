Подводное судно столкнулось с объектом, который Китай использует, чтобы останавливать подлодки США и их союзников.

Китайские моряки могли погибнуть после того, как они на атомной подводной лодке КНР наткнулись на якорное препятствие, расставленное в Желтом море для подлодок.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на публикацию британской разведки.

Согласно секретному отчету представителей Великобритании, 55 моряков погибли в связи с отказом системы обеспечения кислородом. Это привело к отравлению экипажа.

На ремонтные работы и всплытие подлодки понадобилось около шести часов. В итоге члены экипажа погибли из-за поломки бортовой кислородной системы.

Подводное судно могло столкнуться с цепным и якорным препятствием. ВМС Китая пользуются ими, чтобы останавливать подлодки США и их союзников.

Сам несчастный случай с подлодкой 093-417 произошел еще 21 августа во время миссии в Желтом море. Тем не менее на официальном уровне в Пекине отрицают произошедшее и отказываются от международной помощи.

Всего погибли 55 членов экипажа, из них 22 офицера, 7 курсантов, 9 старшин, а также 17 матросов. Среди погибших упоминается о полковнике и капитане подлодки Сюэ Юн-Пэне. Пока что в открытом доступе в Сети отсутствуют независимые подтверждения гибели китайских подводников. В Тайване также не стали комментировать эту ситуацию.

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