В рф уже угрожают Украине ответом за Крымский мост

По словам главы комитета госдумы по международным отношениям, у россии большой опыт борьбы с «террористами».

Россия пригрозила «неотвратимыми последствиями» Киеву из-за якобы «украинского следа» во взрыве на Крымском мосту.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета госдумы* по международным отношениям леонид слуцкий.

«Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ должен быть жестким, но не обязательно у лба», — заявил он.

По словам слуцкого, у россии большой опыт борьбы с «террористами», при этом «именно Киев стоит за организацией этой атаки».

«Это не просто ЧП. Это может быть акт гостероризма, которому, как видим, уже аплодируют в европейских столицах. Украинские подразделения специального назначения с событием, оказывается, приветствует глава эстонского МИДа», – возмутился российский политик.

Между тем, в СК РФ заявили, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту.

Как сообщал Курсор, по предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября. Погибли, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

«Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была подорвана на мосту. Также установлены данные взорвавшейся фуры и ее собственника. Это житель краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!