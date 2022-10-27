В рф возбудили первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время

Военно-следственный отдел СКР одного из регионов *россии возбудил уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника по части 2.1 статьи 332 ук рф за то, что тот отказался воевать против Украины.

Об этом сообщил Павел Чиков в своем Telegram-канале.

Речь идёт о неисполнении подчиненным приказа начальника, который отдали в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях. Состав преступления ввели в уголовный кодекс после объявления мобилизации, 24 сентября.

Следствие установило, что обвиняемый, будучи контрактником, «не исполнил отданный в установленном порядке приказ об отбытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях». Это преступление небольшой тяжести, предполагающее наказание от двух до трех лет лишения свободы.

Ранее президент россии владимир путин рассказал, почему россия напала на Украину. Он раскритиковал украинскую сторону в невыполнении Минских соглашений, а также прокомментировал присоединение к рф оккупированных территорий.

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский прокомментировал «отступление» российских солдат из Херсона.

Помимо этого, россиянка отправила мужа на войну и получила похоронку через две недели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!