Зеленский прокомментировал «отступление» российских солдат из Херсона

Президент Украины подчеркнул, если ВСУ добьются успеха, то россияне не смогут выйти из города.

Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на поле боя, в частности на южном направлении, где они деоккупировали более 90 населенных пунктов. Скоро придет очередь и Херсона. Сейчас в сети распространяется информация, что россияне «отступили».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это в своем интервью, отметив, что это всего лишь информационная атака. Он не видит, что российские солдаты покинули город. Такая атака совершается для того, чтобы украинские войска пошли туда, перебросив войска из других опасных направлений.

«Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что российские войска в окружении, глава государства отметил, что противник знает об этой проблеме.

«Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах. Никто не уехал. Мы видим это и не верим им», — добавил глава государства.

«Курсор» писал ранее, что неофициальные источники кремля рассказывают о том, что путин отдал приказ солдатам не отступать с правого берега Днепра на Херсонском направлении. Оккупанты понимают, что ситуация напряженная, поэтому проводят ротацию и перебрасывают в город боевые части, а выводят оттуда небоевые.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!