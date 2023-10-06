Ребенок уже дал показания на этот счет, признав свою вину.

В российском владивостоке* в очередной раз вспыхнул пожар - подожгли местный военкомат. Обвинения по этому делу выдвинули восьмилетнему мальчику.

Об этом пишет "Униан".

Уточняется, что ребенок поджег гараж на территории военкомата, однако не успел сбежать, в результате чего его поймали. Очаг возгорания быстро ликвидировали. Таким образом, лишь немного обгорела мебель внутри гаража и никто не пострадал. По словам ребенка, он просто захотел похулиганить. Известно, что у мальчика замедленное психическое развитие.

Однако на 41-летнюю мать школьника все равно составили административку по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее "Курсор" писал о том, что на одном из крупнейших предприятий рф вспыхнул масштабный пожар — опубликованы видео. Масштабный пожар вспыхнул на предприятии АО "Сибур-Нефтехим" в дзержинске нижегородской области в рф.

Также было сообщение, что в щербинке (московская область, рф) происходит пожар в торговом центре. В МЧС заявили, что на месте инцидента воспламенились покрышки и картон. Информации о пострадавших не поступало. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Кроме того, под москвой у военного аэродрома произошел сильный пожар. Пропагандисты отметили, что возгорание произошло в городе щелково, что недалеко от москвы. По словам очевидцев, пожар разгорелся в промзоне, в западной части этого населенного пункта. Россияне видели в небе большой столб черного дыма.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!