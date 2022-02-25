В России антивоенную петицию подписали 400 тысяч человек

Петиция, которая была создана для того, чтобы показать, что общество против вторжения российских войск в Украину, смогла собрать почти полмиллиона подписей. Также документ призывает россиян становиться частью антивоенного движения.

Петиция с требованием прекратить вторжение РФ в Украине смогла собрать более 400 тысяч подписей. Она была зарегистрирована менее суток назад.

Петицию создали на сайте Change.org.

Петицию создал руководитель правозащитной организации «За права человека» Лев Пономарев. Она не адресована конкретному человеку, а носит декларативных характер. В петиции сказано, что подписанты требуют немедленного вывода войск из Украины, а также прекращения огня. Также документ призывает россиян присоединиться к антивоенному движению в РФ.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине. Де-факто он объявил государству войну. Таким образом война стала не гибридной, а явной. Российские войска обстреляли многие украинские города ракетами. Затем колонны российской военной техники зашли на территорию Украины, но встретили достойный отпор со стороны украинских защитников.

Ранее Курсор сообщал, что генсек ООН призвал Россию прекратить операцию против Украины.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России.

Еще напомним, что Стивен Кинг раскритиковал Владимира Путина за действия против Украины.

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