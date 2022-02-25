Грузия отказалась присоединяться к западным санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Это навредит государству и населению.

Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, вторгшейся в Украину.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Newsgeorgia.

«Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, поскольку, повторяю, это еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я, как глава правительства, которое ответственно как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы, буду руководствоваться только интересами нашей страны», – заявил Гарибашвили.

Отметим, что вчера тысячи людей с грузинскими и украинскими флагами и символикой выразили солидарность Грузии с Украиной, где Россия начала военную операцию в ночь на 24 февраля 2022 года. Звучали гимны Грузии и Украины.

Параллельно с площадью Республики проходила акция перед посольством Украины, на которой один из протестующих публично сжег российский паспорт.

Политэмигран из России публично сжёг паспорт России Антон Михальчук политический активист, вынужденно бежал в Грузию от преследования российских властей. pic.twitter.com/1Nsi71zwm6 — Партия Прогресса РБ (@ProgressRB) February 24, 2022

«Я гражданин России и мне стыдно. Я отказываюсь от российского гражданства и не хочу иметь российский паспорт», — заявил журналистам Антон Михальчук.

Several thousand people are marching through central Tbilisi in solidarity with Ukraine, following Russia’s large-scale invasion this morning. pic.twitter.com/PZCqRFIzGI — OC Media (@OCMediaorg) February 24, 2022

Ранее редакция нашего сайта писала, что в Ровно российские оккупанты ракетами обстреляли аэропорт.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.