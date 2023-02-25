В россии арестовали подростка, который собирался сжечь военкомат

Во время обысков в квартире юноши были найдены селитра, обрезок металлического профиля с надрезами и ножи.

Полицейские задержали в тюмени (российская федерация)* 15-летнего подростка, собиравшегося устроить массовое убийство. В его квартире были обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что для совершения преступления юноша искал необходимые средства. Проживает несовершеннолетний с отцом и бабушкой, а мать живет отдельно и не занимается воспитанием сына.

Утверждается, что подросток был подписан на Telegram-каналы по террористической тематике. Задержанного поместили в психбольницу, где ему проведут экспертизу. Против подростка возбудили уголовное дело.

Как сообщал Курсор, российское командование было вынуждено отложить новую волну мобилизации, потому что до сих пор не смогло обучить призванных во время первой волны. Об этом в комментарии Wall Street Journal сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, россия готова начать новую мобилизацию, но изо всех сил пытается интегрировать войска, которые уже набрала, и ждет, чтобы оценить успех усиленного наступления, начатого в преддверии первой годовщины своего полномасштабного вторжения.

Представитель ГУР Украины добавил, что даже если россия решится провести новый раунд мобилизации, она, вероятно, будет страдать от тех же проблем, которые выявила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромный приток необученных призывников.

Также Курсор информировал о том, что патриотическая группа «вдов российских солдат» призвала владимира путина отдать приказ о широкомасштабной мобилизации миллионов мужчин и закрыть границы для обеспечения победы в войне против Украины.

Ранее Курсор писал о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!