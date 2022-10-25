В россии большинство банкоматов и терминалов перестали принимать деньги

Проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка.

Только 20% банкоматов в россии* готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей.

Об этом рассказали «известиям» в ассоциации банков россии.

Как сообщает издание, проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка.

«По стратегии ЦБ, в 2022-м планировалось заменить банкноты в 100 рублей, в следующем — тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако в АБР предложили запустить в оборот все банкноты не раньше 2024 года, чтобы вопрос с банкоматами успел решиться. Новые купюры будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры», — сообщили в регуляторе.

Стоит добавить, что из двухсот тысяч банкоматов, функционирующих в россии, более половины были разработаны компаниями NSR и Diebold Nixdorf. Обе из-за российской агрессии против Украины «свернули» свою деятельность в рф. В то же время, «сбербанк» готов принимать новые 100-рублевые банкноты в 95% своих отделений. Остальные же не могут обновить свою прошивку.

Как сообщал Курсор, российская федерация не останавливает свою агрессию против Украины, а наоборот, обостряет ситуацию. За незаконно проведенные на оккупированных землях Украины «референдумы», Евросоюз решил усилить санкции против страны-агрессора.

Также Курсор информировал о том, что власти российской федерации обходят западные санкции касательно продажи алмазов. Каждый месяц россия зарабатывает сотни миллионов долларов, продавая драгоценные камни.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!