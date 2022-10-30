В россии депутат задавил ребенка на автомобиле и скрылся с места ДТП

В Новосибирской области (*рф) депутат «Единой россии» Сергей Мамонтов сбил ребенка на своём автомобиле, проехался по нему и после решил скрыться с места аварии.

Об этом сообщает SVTV News.

Это случилось в Татарске. Политик задавил ребенка, после чего вышел из машины и сперва посмотрел на пострадавшего. Однако, он не стал ему помогать и просто скрылся с места ДТП. Ребенка с переломом бедра и черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию.

Ранее мы рассказывали, что «повар путина» потребовал заблокировать YouTube в россии.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Ашкелоне задержали 13-летнего по подозрению в ограблении магазина.

Помимо этого, Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор, в котором российский солдат жалуется на других оккупантов, потому что те воруют тепловизоры и отправляют их домой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!