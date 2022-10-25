«От безысходности»: в российскую армию набирают больных ВИЧ и гепатитом

Мобилизация в россии расширяет спектр охвата. Теперь вместе с обычными заключенными стали набирать больных неизлечимыми болезнями.

ЧВК «Вагнера» и лично пригожин массово набирают в ряды российский армии заключенных, которые имеют ВИЧ или гепатит. Таких людей маркируют специальными браслетами.

Как сообщает ГУР Украины, явление уже приобрело массовый характер.

Только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК «Вагнер» было «мобилизовано» более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Для «маркировки» инфицированных боевиков командование «вагнеровцев» заставляет их одевать на руку красные браслеты при наличии ВИЧ, и белые — в выпаде гепатита.

В среде других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией. Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, подтверждающие информацию о массовом «рекрутировании» инфицированных заключенных.

Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!