В россии мобилизовали мужчину, являющегося единственным детским нейрохирургом на два города

В Башкирии (*рф) на войну был мобилизован единственный детский нейрохирург в округе.

Об этом сообщает «Акбузат».

Абубакиров Ахмет работает в Городской больнице города Стерлитамак и является единственным сертифицированным детским врачом-нейрохирургом по Стерлитамакскому медицинскому округу. Последний охватывает города Стерлитамак и Салават, а также 25 медзаведений.

Врач получил повестку по месту работы и ему «выделили на сборы всего 2 часа». Позже его посадили на автобус и отправили на военные сборы. Утверждается, что мобилизация Абубакирова ставит под угрозу оказание квалифицированной экстренной и плановой медицинской помощи детям по профилю нейрохирургия.

Теперь в указанном городе есть только один врач-нейрохирург для взрослых пациентов, после призыва Абубакирова детских специалистов в медицинском центре не осталось. Администрация больницы написала обращение к 6 официальным лицам россии, в том числе – путину и военкому Башкортостана. Руководство медзаведения просит «оказать содействие в отмене мобилизации» ценного сотрудника.

По словам местных правозащитников, причина мобилизации – «отсутствие своевременно оформленного бронирования специалиста такого уровня». Они назвали решение мобилизовать медика «недопустимым».

Ранее мы рассказывали, что россия отправляет мобилизованных на фронт с оружием 1950-х годов.

Также «Курсор» сообщал, как у Зеленского заявили, что для россии уже нет места за столом переговоров с США.

Помимо этого, журналисты утверждают, что в рф рассматривали нанесение ядерных ударов по Германии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!