В россии рассматривали нанесение ядерных ударов по Германии: СМИ

Журналисты рассказали, зачем кремль мог прибегнуть к этому методу.

Российские морские офицеры обсуждали возможность нанесения ядерного удара по Берлину и двум немецким военным базам во время учений в 2021 году.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в немецких службах безопасности и The Times.

Журналисты сообщают о трёх потенциальных целях. Так, между российскими военнослужащими происходило обсуждение атак по:

столице Германии, где проживает 3,6 миллиона человек;

авиабазе Рамштайн, где располагаются ВВС США в Европе;

авиабазе Бюхель, где хранят примерно 20 ядерных боеголовок США.

Утверждается, что эти сообщения перехватили, когда российские корабли выполняли маневры под конец 2021 года в Балтийском море. То есть, возможность использования ядерного оружия обсуждалась за несколько месяцев до вторжения российских оккупантов в Украину.

Журналисты пишут, что это не является точным свидетельством планов по нанесению ядерного удара. Возможно, с помощью этого россия хотела запугать остальные страны.

Ранее мы рассказывали, что Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на границе с россией, но при одном условии.

Также «Курсор» сообщал, как у Зеленского заявили, что для россии уже нет места за столом переговоров с США.

Помимо этого, недавно президент Германии обвинил путина в «превращении европейского порядка безопасности в пепел».

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