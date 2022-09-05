В российском городе санкт-петербург полиция задержала мужчину, который бросил «коктейль Молотова» под колеса автобуса, где были пассажиры и водитель.

Это произошло примерно в 23:30 4 сентября, в воскресенье, на площади Революции. Мужчина бросил коктейль Молотова в сторону транспортного средства и убежал.

Об этом сообщают российские СМИ.

В автобусе находились пассажиры, но они не пострадали благодаря водителю, который избежал попадания дымящейся бутылки. На место прибыли правоохранительные органы *рф, сняли отпечатки пальцев и смывы копоти, изъяли осколок стекла, а также запросили видео с камер наблюдения.

Со временем пропагандисты рф заявили, что подозреваемого задержали. Тот признался, что сделал это ради удовлетворения любопытства. Также он сказал, что все рассчитал так, чтобы обошлось без пострадавших.

По его словам, он хотел посмотреть на горящий бензин. У мужчины дома провели обыски и нашли бутылку с надписью «бензин», рядом с которой были упаковки из-под успокоительного и банка пива. Также было опубликовано видео, сделанное во время задержания:

Ранее стало известно, что двое работников российского посольства погибли из-за взрыва в Кабуле, совершенного террористом-смертником.

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Помимо этого, в россии на похоронах Михаила Горбачева задержали несколько человек за антивоенные значки.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!