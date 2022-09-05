Двое работников посольства рф погибли из-за теракта в Кабуле

В Кабуле (Афганистан) в результате взрыва, устроенного террористом-смертником возле посольства рф, погибли два сотрудника российской дипломатической миссии.

Теракт произошел 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени возле входа в консульский отдел посольства *россии в Кабуле.

«Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли двое сотрудников дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – рассказали в мид рф и добавили, что посольство «находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые расследуют» это происшествие.

Согласно предварительной информации, мужчина взорвал себя во время пребывания в очереди на оформление виз. В момент взрыва дипломат рф вышел, чтобы огласить списки.

Вследствие этого пострадало до 20 человек. По информации пропагандистских СМИ рф, погибло как минимум 10 человек. В данный момент никто не взял на себя ответственность за совершенный теракт.

Ранее мы рассказывали, что ЦАХАЛ продолжает искать третьего террориста, обстрелявшего автобус в долине реки Иордан. Предполагается, что он отец одного из двух младших террористов и дядя второго.

Также «Курсор» сообщал, что в Израиле в рамках операции «Безопасный путь» арестовали группировку торговцев оружием. В нее входили 9 жителей Восточного Иерусалима и Хеврона.

Кроме этого, окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение израильтянину-беглецу, который причастен к тройному убийству. Ему удалось сбежать из страны, но его арестовали в Марокко за хранение поддельных документов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!