В россии началось масштабное извержение вулканов

Один из вулканов является самым высоким по активности в Евразии.

В *россии началось извержение двух вулканов – Ключевская сопка и Шивелуч.

Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

Вулканы выбросили столбы пепла на высоту 4 и 7 км соответственно.

«Облако пепла от вулкана Ключевской протянулось на 60 км в северном и северо-восточном направлении. Шлейф от Шивелуча протянулся на 55 км также в северном и северо- восточном направлениях», – рассказали в камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По словам собеседника журналистов, Шивелуч выбросил в воскресенье, 20 ноября, еще один столб пепла, высота которого составила примерно 6 км над уровнем моря. Шлейф развеялся в западном направлении. Перед этим также зафиксировали пепловый выброс на высоту до 9 км над уровнем моря. Этот шлейф развеялся над Тихим океаном.

Специалисты не зафиксировали выпадений пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района, на территории которого находятся оба вулкана. Шивелучу и Ключевскому присвоили оранжевый код авиационной опасности.

На Камчатке активизировались вулканы Ключевская сопка и Шивелуч. Фото: 1 — Ключевская сопка / Институт вулканологии ДВО РАН, 2-3 — Шивелуч / соцсетиhttps://t.co/G23GXrIrAF pic.twitter.com/5fyekpFMMB — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 20, 2022

Отметим, что Ключевская сопка является действующим стратовулканом на востоке полуострова Камчатка и самым высоким активным вулканом в Евразии. Его возраст составляет примерно 7 тысяч лет, высота – от 4750 до 4850 метров и выше над уровнем моря. Маршруты восхождений имеют категории сложности от 2А.

А вот Шивелуч является действующим вулканом на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта и самым северным из действующих вулканов Камчатки. Высота вулкана составляет 3283 м, высшая точка активной части – 2800 м над уровнем моря, а возраст – от 60 до 70 тысяч лет.

«Курсор» сообщал, что ученые получили новые данные об извержениях вулканов на Луне.

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