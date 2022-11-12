Ученые получили новые данные об извержениях вулканов на Луне

Новое исследование с использованием лунных образцов, полученных китайским ровером Chang’e 5, показало, как Луна могла оставаться вулканически активной даже после того, как ее мантия начала остывать.

Вулканы на Луне все еще извергались по крайней мере 2 млрд лет назад, примерно на 1 млрд лет позже, чем ученые считали ранее возможным. Согласно новому исследованию, секрет этих более молодых извержений может заключаться в типе магмы, просачивающейся из этих вулканов.

Новое исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

До недавнего времени единственная информация, которую ученые имели о вулканической истории Луны, исходила от лунных образцов, извлеченных во время миссий Apollo около 50 лет назад. Эти образцы содержали вулканические минералы возрастом около 3 млрд лет, и ученые в то время полагали, что эти минералы произошли от некоторых из последних извержений, произошедших на нашем спутнике.

Но в декабре 2020 года китайский марсоход Chang’e 5 собрал новые образцы с ближней стороны Луны, которые были благополучно возвращены на Землю в герметичной капсуле. Проанализировав недавно собранные лунные породы, исследователи из Китайской академии наук (CAS) обнаружили, что образцы содержат вулканические минералы возрастом около 2 млрд лет а это означает, что вулканическая активность на спутнике Земли сохранялась дольше, чем считалось ранее. Однако изначально эксперты не были уверены, как вулканы на Луне оставались активными так долго.

В новом исследовании ученые сравнили вулканические минералы, обнаруженные миссиями Apollo и Chang’e 5, и обнаружили одно ключевое различие, которое намекает на то, как вулканизм Луны сохранялся так долго — недавно собранные образцы имели немного более низкую температуру плавления.

По словам ученых, неопределенность, связанная с последними извержениями вулканов на Луне, связана с пониманием лунной мантии — некогда жидкого слоя магмы под лунной корой. В отличие от земной мантии, которая вызывает вулканизм отчасти из-за того, что она очень горячая и расплавленная, мантия Луны резко остыла за последние несколько миллиардов лет и лишь частично расплавилась или полностью затвердела, оставив спутник вулканически мертвым. Это означало бы, что мантия Луны уже остывает, когда произошли самые последние лунные извержения. Это затрудняет объяснение извержений, поскольку для вулканической активности обычно требуется горячая и расплавленная мантия.

В новом исследовании команда повторно проанализировала образцы лавы миссий Apollo и Chang’e 5. Образцы Chang’e 5 содержали более высокие уровни оксида кальция и диоксида титана, чем образцы Apollo, которые имеют более низкую температуру плавления, чем другие минералы. Это позволило бы магме оставаться расплавленной при более низкой температуре и, следовательно, поддерживать вулканическую активность по мере охлаждения мантии.

Мантия Луны уже начала остывать, когда происходили самые последние извержения вулканов. Это первое прямое свидетельство того, как за это время остыла мантия Луны, и ученые надеются, что оно прольет свет на то, как развивались Луна и остальная часть Солнечной системы.

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