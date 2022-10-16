В россии назвали условие, при котором отключат газ Евросоюзу

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер утверждает, что попытки ограничения стоимости российского газа в европейских странах могут привести к тому, что поставки полностью прекратятся.

Руководитель концерна утверждает, что такое регулирование цен является нарушением условий заключенного ранее с *россией соглашения.

Об этом сообщают российские СМИ.

«Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение – конечно нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», – заявил Миллер.

Отметим, что мартовский указ путина «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа» предусматривал механизм защиты, в том числе от «потолка цен». С 1 апреля всех контрагентов обязали оплачивать газ в рублях по согласованной стоимости, предварительно реализуя иностранную валюту на «Московской бирже».

Правительство рф считает, что попытки Евросоюза установить «потолок цен» на газ является нарушением указа кремлевского диктатора. Миллер утверждает, что эта ситуация может стать причиной полного отключения газа.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!