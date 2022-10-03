За аннексию оккупированных территорий Украины проголосовало больше российских депутатов, чем было в зале

Заседание государственной думы по ратификации договоров о присоединении четырех оккупированных украинских регионов к рф посетили 408 депутатов, а 42 парламентария отсутствовали.

На это указывают данные предварительной регистрации. При этом за вхождение ДНР проголосовали 413 депутатов, ЛНР — 412, Запорожской и Херсонской областей — 409 и 411 человек соответственно.

Об этом сообщает SVTV.

Во всех случаях голосование было единогласным. Никто из депутатов не проголосовал против и не стал воздерживаться. Расхождение в цифрах объясняется техническим сбоем.

Ранее мы рассказывали, что спецслужбы Украины перехватили разговор, где российский солдат плачет из-за провалов и просится домой.

Ранее «Курсор» сообщал, что кадыров назвал виновного в недавних поражениях россиян в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!