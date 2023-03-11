В россии озвучили новый рекорд человеческих потерь своей армии в Украине

Российские СМИ подтверждают гибель 16774 своих военнослужащих в Украине с начала полномасштабной войны. Медиа фиксируют новый рекорд потерь РФ за последние недели.

Подсчет потерь российских войск ведется совместно с российской службой BBC. По информации СМИ, россияне за последние две недели потеряли в войне 1 638 военных, и якобы всего 1 456 среди мобилизованных.

«С предыдущей сводки 24 февраля к нашему списку добавилось более 1 600 человек — это новый рекорд за все время наших наблюдений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самый большой прирост погибших — среди наемников из чвк «вагнера». С конца 2022 года и начала следующего года заметно выросли потери среди завербованных заключенных. Из них формировались «штурмовые группы» для атаки на украинские позиции под Бахмутом.

«Вольные» наемники несут меньшие потери по сравнению с заключенными. Число погибших заключенных выросло с предварительного сведения практически в полтора раза: нам известны имена 1849 мужчин, попавших на войну из колоний. Главным направлением для российских войск по-прежнему остается Бахмут. Нам известны имена 800 человек, погибших здесь», — сообщают росСМИ.

Также приводятся данные среди потерь россиян из числа военных высших рангов. Так, за последние две недели погибли 11 российских офицеров в звании от подполковника.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.