В россии под белгородом бус врезался в военный бензовоз: минимум семеро погибших

Инцидент произошел в районе села Купино. В темноте водитель не заметил стоящий на обочине бензовоз.

Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения пассажирской «Газели» и военного бензовоза под белгородом, российская федерация*.

Об этом информирует Telegram-канал «Информационное сопротивление».

Отмечается, что инцидент произошел в районе села Купино. Предварительно установлено, что микроавтобус перевозил рабочих местной пилорамы. В темноте водитель не заметил стоящий на обочине бензовоз и врезался в него.

«В «Газели» находились 10 человек, семеро из них погибли. Еще трое людей госпитализированы с различными травмами», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в середине октября в районе аэропорта российского города Белгород прогремели взрывы. Взрывам предшествовала работа расчетов ПВО российской армии. По данным местных медиа, они запустили в десяток ракет для перехвата неизвестных объектов.

После взрывов поднялись столбы белого дыма. На снимках Google-maps можно увидеть, что аэродром использовали и для военных целей.

Еще мы писали, что успехи Вооруженных сил Украины приводят российских оккупантов в ужас, о чем свидетельствуют очередные перехваченные разведкой разговоры россиян. Так, на очередной обнародованной записи солдат рф в истерике воет из-за своих провалов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!