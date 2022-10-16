В аэропорту Белгорода раздалось несколько взрывов: первые фото и видео

В районе аэропорта российского города Белгород прогремели взрывы.
Местные телеграм-каналы публикуют видео события.
Взрывам предшествовала работа расчетов ПВО российской армии. По данным местных медиа, они запустили в десяток ракет для перехвата неизвестных объектов.
Пока неизвестно кто, чем и что поразил на территории Белгородского аэропорта. После взрывов поднялись столбы белого дыма. На снимках Google-maps можно увидеть, что аэродром использовали и для военных целей, пишет Милитарный.
Там находились единичные вертолеты силовых структур. После широкомасштабного вторжения армия агрессора могла активизировать использование этой площадки.
MilitaryAviation.UA нашли фото, свидетельствующие об использовании в агрессии против Украины вертолетов и штурмовиков, летавших из Белгородского аэропорта:
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