В аэропорту Белгорода раздалось несколько взрывов: первые фото и видео

14:00, Сегодня
Мировые новости
взрыв фото
Фото: depositphotos.com

Пока неизвестно кто, чем и что поразил на территории Белгородского аэропорта. После взрывов поднялись столбы белого дыма.

В районе аэропорта российского города Белгород прогремели взрывы.

Местные телеграм-каналы публикуют видео события.

Взрывам предшествовала работа расчетов ПВО российской армии. По данным местных медиа, они запустили в десяток ракет для перехвата неизвестных объектов.

Пока неизвестно кто, чем и что поразил на территории Белгородского аэропорта. После взрывов поднялись столбы белого дыма. На снимках Google-maps можно увидеть, что аэродром использовали и для военных целей, пишет Милитарный.

в аэропорту белгорода раздалось несколько взрывов: первые фото и видео 16 октября, 2022

Там находились единичные вертолеты силовых структур. После широкомасштабного вторжения армия агрессора могла активизировать использование этой площадки.

MilitaryAviation.UA нашли фото, свидетельствующие об использовании в агрессии против Украины вертолетов и штурмовиков, летавших из Белгородского аэропорта:

Курсор писал ранее, что эксперты рассказали, почему ближайшие недели в Украине будут критическими.

 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.