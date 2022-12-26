В россии призывник попытался совершить суицид в военкомате

Также известно о мобилизованном, который умер в рф из-за того, что захлебнулся рвотными массами в состоянии алкогольного опьянения.

В Сыктывкаре (*россия) 20-летний призывник вскрыл себе вены в военкомате.

Об этом сообщило издание «Про Город Сыктывкар» со ссылкой на очевидцев и Минздрав республики Коми.

Журналисты пишут, что россиянин, имя которого не назвали, посетил военкомат на улице Кирова вместе с мамой по повестке осеннего призыва. Там он «поранил себе руки острым предметом» на глазах у сотрудников военного комиссариата.

В минздраве Коми заявили, что призывник вскрыл себе вены с помощью лезвия. По словам очевидцев, молодой человек потерял много крови.

После этого россиянин был госпитализирован в психбольницу. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное. В минздраве полагают, что он попытался совершить суицид ради «шантажа».

Это не единственная подобная история, произошедшая в россии в последнее время. Так, недавно в учебной части в Елани (Свердловская область) погиб уже пятый мобилизованный в этом регионе.

Он умер еще несколько недель назад, но об его смерти не сообщали. Российские журналисты пишут, что мобилизованный захлебнулся рвотными массами в состоянии алкогольного опьянения. Эту ситуацию уже прокомментировал депутат государственной думы максим иванов.

«Если честно, не знаю. Погиб и погиб, уже не стали уточнять», – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что появились подробности смерти в Индии одного из богатейших российских чиновников.

«Курсор» сообщал, что в Киеве дали оценку смертельным взрывам на российском военном аэродроме в энгельсе.

Помимо этого в Израиле опасаются, что россия может передать Ирану гиперзвуковые ракеты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!