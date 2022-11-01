Экс-президент россии пригрозил Украине ядерным оружием

Чиновник заявил, что Украина угрожает существованию россии тем, что хочет деоккупировать свои территории.

Заместитель председателя Совета безопасности *рф дмитрий медведев утверждает, что россия может применить ядерное оружие, если Украина деоккупирует свои территории.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Известный тезис западных стран: «россии нельзя дать победить в войне». Что он означает на самом деле? Проследите простую формальную логику. Если побеждает не россия, то, видимо, Украина», – написал медведев.

Экс-президент рф утверждает, цель Украины – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. По его словам, это угроза существованию россии, которая может привести к ее распаду. Далее он сказал, что это является прямым поводом для применения п.19 Основ государственной политики рф в области ядерного сдерживания.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами», – заявил чиновник.

Медведев считает, что Запад провоцирует в мире глобальною войну, и только якобы благодаря полной и окончательной победе армии российских оккупантов можно гарантировать избежание конфликта в мировых масштабах.

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский поговорил с израильскими журналистами и рассказал, какой позиции ожидает от Израиля касаемо войны.

Также «Курсор» сообщал, что украинская разведка узнала, сколько дронов Иран вскоре отправит рф.

Помимо этого, недавно медведев начал угрожать Израилю из-за помощи Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!