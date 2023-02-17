В россии произошло сильное землетрясение: первые подробности

Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

В пятницу, 17 февраля, на востоке российской федерации* зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Землетрясение произошло в районе Курильских островов. Сила толчков оценивается в 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр сейсмологической активности находился на расстоянии 35 километров к северо-западу от острова Матуа. Очаг подземных толчков находился на глубине 166 километров.

Как сообщал Курсор, 17 февраля землетрясение магнитудой 6,4 ощущалось в провинции Малуку на островах Танимбар (Индонезия).

Эпицентр землетрясения находился на глубине 97 км, данный момент не поступало сообщений о повреждениях или жертвах. Вероятность цунами отсутствует.

Ранее мы рассказывали, что вчерашним вечером, 16 февраля, на севере Израиля и в Сирии ощущалось землетрясение, произошедшее в Турции.

Чуть позже стало известно, что эпицентр землетрясения находился в Средиземном море на глубине 9,26 км и в 6 км от турецкого города Арсуз. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло в провинции Хатай.

Губернатор региона Рахми Доган заявил, что нет информации о жертвах или повреждениях в результате этого землетрясения. По его словам, специалисты наблюдают за ситуацией и все силы находятся в режиме готовности.