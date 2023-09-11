Проблема "перестает" быть проблемой, если о ней не говорить.

Правительство *россии начало борьбу с атаками БПЛА, но на пропагандистском уровне – сотрудников МЧС обязали не разглашать информацию об атаках беспилотников в стране.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, недавно работников министерства попросили подписать «Обязательство о неразглашении служебной информации о ходе ликвидации последствий происшествий, связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов». Источник в МЧС утверждает, что все сотрудники обязаны подписать этот документ.

Руководство полагает, что фото и видео с упавшими беспилотниками или последствиями атак, публикуемые в СМИ, делают именно сотрудники министерства, после чего происходит их "утечка" в сеть.

Теперь сотрудники МЧС не могут делиться служебной информацией об атаках дронов третьим лицам. Также если это "третье лицо" спрашивает у спасателя об обстоятельствах атак или просит фото- и видео материалы, то работник МЧС обязан донести об этом начальству или в управление собственной безопасности МЧС.

Ранее мы писали о том, что в кремле выступили с резонансным заявлением о выборах и владимире путине. Так, по словам пресс-секретаря президента дмитрий пескова, путин еще не объявлял о своем намерении принять участие в выборах 2024 года. Однако если он пойдет на это, то никто не способен составить ему реальную конкуренцию.

Также "Курсор" сообщал, что в подмосковье рф произошел масштабный пожар возле здания Госавтоинспекции.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!