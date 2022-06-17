В россии решили сделать медведева следующим президентом Украины

Михаил Делягин допускает, что зампредседатель совета безопасности и бывший президент рф Дмитрий Медведев может стать президентом «новой Украины».

Об этом политик сказал в интервью телеканалу «Царьград».

Российский политик считает, что все агрессивные высказывания медведева касательно Украины — его предвыборная «президентская кампания» и добавил, что пока еще рано начинать такую кампанию.

«Хочется поддержать все, что говорит дмитрий анатольевич. Возможно, он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть еще? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины», — сказал Делягин.

По словам политика, «новая Украина» может появиться после окончания «специальной операции» россии. Он заявил, что Украина «может войти в состав рф по частям».

Ранее Курсор писал, что в Британии заявили, что россия стратегически проиграла войну против Украины.

Кроме этого, болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!